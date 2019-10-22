Кривцов сравнил Динамо Загреб с бывшим соперником Шахтера в Лиге чемпионов

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов против загребского Динамо, а также сравнил чемпиона Хорватии с прошлогодним соперником "горняков".

"В воскресенье посмотрели атакующие маневры Динамо Загреб. Команда своей тактикой напоминает Хоффенхайм – играет в пять защитников, большое количество игроков бежит в атаку. У них есть очень грамотный нападающий – Петкович. Он правильно открывается, цепляется за мяч.

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Ни для кого не секрет, что после матчей сборных есть некоторые проблемы. В матче против Колоса тренер дал отдохнуть основным сборникам, плюс для него есть возможность получить информацию о футболистах, которые получают меньше игровой практики", – сказал Кривцов в эфире ФутболNEWS.

Напомним, Шахтер и хорватское Динамо сойдутся сегодня в Харькове. Начало матча – в 19:55.

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