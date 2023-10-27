Вратарь Шахтер Дмитрий Ризнык поразил Европу своим эффектным сейвом в поединке против Барселоны.

Ризнык классно среагировал на удар Фермина Лопеса из пределов штрафной, справившись с выстрелом в дальний угол ногой. Сейв украинца попал в топ-5 лучших сейвов по версии УЕФА, которые совершили в матчах среды.

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Также в топ попали Ник Поуп (вратарь Ньюкасла за двойной сейв против Боруссии Д), Омри Глейзер (Црвена Звезда), Майк Меньян (Милан) и Грегор Кобель (Боруссия Д).

Напомним, что Шахтер минимально уступил Барселоне (1:2) в первом матче Марино Пушича во главе "горняков".

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