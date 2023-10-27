Воротар Шахтар Дмитро Різник вразив Європу своїм ефектним сейвом у поєдинку проти Барселони.

Різник класно зреагував на удар Ферміна Лопеса з меж штрафного, впоравшись з пострілом у дальній кут ногою. Сейв українця потрапив до топ-5 найкращих сейвів за версією УЄФА, які здійснили в матчах середи.

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Також до топу потрапили Нік Поуп (воротар Ньюкасла за подвійний сейв проти Борусії Д), Омрі Глейзер (Црвена Звезда), Майк Меньян (Мілан) та Грегор Кобель (Борусія Д).

Нагадаємо, що Шахтар мінімально поступився Барселоні (1:2) у першому матчі Маріно Пушіча на чолі "гірників".

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