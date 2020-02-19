Сауль: Все хотят, чтобы Атлетико вылетел

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес поделился эмоциями после победного матча своей команды против действующего обладателя лиги чемпионов Ливерпуля.

"Игроки Атлетико не переставали верить и продолжали работать. Хотя все и хотят, чтобы мы вылетели, но мы продолжаем свой путь, матч за матчем, выполняя нашу работу благодаря усилиям всей команды. Мы были очень хорошими в обороне, действовали слаженно, так как у соперника очень опасные игроки, например, Мане или Салах, которым обязательно нужно ограничивать свободное пространство.

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Я очень хотел забить, ведь в последнее время получаю много критики. И я рад помочь команде на своем стадионе. Поддержка на арене была потрясающей – мне это напомнило игры на Висенте Кальдерон. Многие люди нас критикуют, но есть и те, кто поддерживает нас и в плохие моменты, за это мы благодарим их. Для нас это важно", – цитирует Сауля издание Marca.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

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