Сауль: Всі хочуть, аби Атлетіко вилетів з Ліги чемпіонів

Півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес поділився емоціями після переможного матчу своєї команди проти чинного тріумфатора Ліги чемпіонів – Ліверпуля.

"Гравці Атлетіко не переставали вірити і продовжували працювати. Хоча всі й хочуть, аби ми вилетіли, та ми продовжуємо свій шлях, матч за матчем, виконуючи нашу роботу завдяки зусиллям усієї команди. Ми були дуже хорошими в обороні, діяли злагоджено, тому що у суперника є дуже небезпечні гравці, наприклад, Мане і Салах, яким обов'язково потрібно обмежувати вільний простір.

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Я дуже хотів забити, адже останнім часом отримую багато критики. І я радий допомогти команді на своєму стадіоні. Підтримка на арені була приголомшливою – мені це нагадало ігри на Вісенте Кальдероні. Багато людей нас критикують, але є й ті, хто підтримує нас і в погані моменти, за це ми дякуємо їм. Для нас це важливо", – цитує Сауля видання Marca.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

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