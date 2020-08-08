Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

Туринцам нужно было отыгрываться после гостевых 0:1, но счет открыл именно Лион. Бернардески сбил Ауара в штрафной, и Депай элегантной паненкой переиграл Щенсны. Ювентус перед свистком на перерыв отыгрался также с помощью "точки". Роналду четко реализовал наказание за игру рукой того же Депая.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

Ювентус для прохода в следующую стадию должен был забивать еще дважды. План был выполнен лишь наполовину. Роналду с левой вогнал мяч в "девятку" ворот Лопеша, после чего Лион отчаянно оборонялся и все же удержал необходимый счет – 2:1.