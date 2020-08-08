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Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

00:50 - Читати українською
Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1
Ювентус – Лион – 2:1– видео голов и обзор матча

Ювентус победил Лион в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Лион на "Футбол 24".

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
Мемфис Депай 12’
12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

Туринцам нужно было отыгрываться после гостевых 0:1, но счет открыл именно Лион. Бернардески сбил Ауара в штрафной, и Депай элегантной паненкой переиграл Щенсны. Ювентус перед свистком на перерыв отыгрался также с помощью "точки". Роналду четко реализовал наказание за игру рукой того же Депая.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

Ювентус для прохода в следующую стадию должен был забивать еще дважды. План был выполнен лишь наполовину. Роналду с левой вогнал мяч в "девятку" ворот Лопеша, после чего Лион отчаянно оборонялся и все же удержал необходимый счет – 2:1.

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