Мер Львова Андрей Садовый публично принял предложение своего коллеги из Лондона Садика Хана, который призвал забрать у России право проводить решающий матч самого престижного евротурнира/

"Приветствуем инициативу мэра Лондона перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании.

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Россия – агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя столь важные международные события. Призываю мэров и футбольных фанатов всех европейских городов поддержать такую ​​позицию", – написал Садовый в своем Facebook.

Напомним, накануне Путин признал псевдореспублики "Л/ДНР" и подписал с боевиками договоры о дружбе. В своих приказах президент страны-агрессора предусмотрел официальный ввод войск на Донбасс, за что Россия уже получила первые санкции.

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