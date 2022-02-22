Міський голова Львова Андрій Садовий публічно пристав на пропозицію свого колеги з Лондона Садіка Хана, який закликав забрати у Росії право проводити вирішальний матч найпрестижнішого євротурніру.

"Вітаємо ініціативу мера Лондона перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до столиці Великобританії.

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Росія – агресор та окупант. Вони не мають жодного права приймати в себе такі важливі міжнародні події. Закликаю мерів та футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати таку позицію", – написав Садовий у своєму Facebook.

Нагадаємо, напередодні Путін визнав псевдореспубліки "Л/ДНР" і підписав із бойовиками договори про дружбу. У своїх наказах президент країни-агресорки передбачив офіційне введення військ на Донбас, за що Росія вже отримала перші санкції.

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