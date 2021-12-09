"Испытываем большую гордость. Мы знали, как сложно будет выйти из этой группы. То, что мы сделали – это невероятно!

Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике были нужны три очка

Конечно, нас также мотивировало недавнее поражение Спортингу в лиссабонском дерби – 1:3. В игре с Динамо у нас был отличный первый тайм. Второй – вызвал много беспокойства, но только потому, что мы знали о результате в параллельном матче Бавария – Барселона", – цитирует Мариу Record.

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика одолела Динамо со счетом 2:0 и благодаря победе Баварии над Барселоной пробилась в плей-офф самого престижного евротурнира. К слову, именно Мариу стал автором голевой передачи на Романа Яремчука, открывшего счет в поединке с киевлянами.

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