Жоау Мариу: Второй тайм с Динамо получился проблемным, но только потому, что мы знали о результате в Мюнхене
Полузащитник Бенфики Жоау Мариу прокомментировал победный для "орлов" матч с киевлянами (2:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
"Испытываем большую гордость. Мы знали, как сложно будет выйти из этой группы. То, что мы сделали – это невероятно!
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Конечно, нас также мотивировало недавнее поражение Спортингу в лиссабонском дерби – 1:3. В игре с Динамо у нас был отличный первый тайм. Второй – вызвал много беспокойства, но только потому, что мы знали о результате в параллельном матче Бавария – Барселона", – цитирует Мариу Record.
Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика одолела Динамо со счетом 2:0 и благодаря победе Баварии над Барселоной пробилась в плей-офф самого престижного евротурнира. К слову, именно Мариу стал автором голевой передачи на Романа Яремчука, открывшего счет в поединке с киевлянами.
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