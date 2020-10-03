Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив шанси українських команд на успіх у цьогорічному розіграші ЛЧ.

"Третє місце Динамо може посісти. Навряд чи в цьому складі кияни щось зроблять із Барселоною і Ювентусом.

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Ребров хотів зіграти з Динамо – отримав. Сергій Ребров – розумний сучасний тренер. Не так легко буде обіграти Ференцварош. Ребров буде пристойно налаштовувати своїх гравців на матч із Динамо. Дуже цікаво вийшло: Ребров грав у Динамо, тренував Динамо, тепер зіграє проти київського клубу в Лізі чемпіонів. Додаткова інтрига з'явилася.

У Шахтаря група важча. Пристойна четвірка. Думаю, що третє місце гірники посядуть", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до справжнього "квартету смерті" – в групі G "біло-сині" зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Шахтар опинився у групі В, де зустрінеться з не менш іменитими суперниками – Реалом, Інтером та Борусією М.

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