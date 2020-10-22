Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о сенсационном результате поединка Реал – Шахтер и оценил шансы дончан на борьбу за первые места в группе.

"Феноменальный результат. Реал был наказан за пижонство по отношению к Шахтеру. Мадридцы вышли на поле, думали, что у "горняков" полулевый состав и сейчас они быстро выиграют.

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На самом деле, Реал проиграл этот матч еще до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. Реал давал много пространства игрокам Шахтера, а у донетчан молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом "горняки" играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы. Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. Реал забил два гола, но Трубина вины в них нет.

Теперь к Шахтеру приедет Интер. Но у итальянцев не такая оборона, как у Реала. Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с Шахтером, да и Интер приедет в Киев, уже посмотрев, как "горняки" разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.

Конечно, Шахтеру можно бороться за выход из группы. И если Динамо сосредоточится на борьбе за третье место с Ференцварошем, то Шахтер может цепляться за борьбу с Интером и Реалом, потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет", – цитирует Йожефа Сабо Meta Ratings.

Напомним, сенсационная победа над Реалом позволила Шахтеру возглавить группу B Лиги чемпионов. Кроме мадрицив, "горнякам" будет противостоять Боруссия М и Интер.

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