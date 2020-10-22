"Феноменальний результат. Реал був покараний за піжонство по відношенню до Шахтаря. Мадридці вийшли на поле, думали, що у донеччан "напівлівий" склад і зараз вони швидко виграють.

"Це був справжній подвиг", – Палкін виокремив 5 гравців Шахтаря після перемоги над Реалом

Насправді, Реал програв цей матч ще до гри. І міг пропустити не три голи, а всі шість. Реал давав багато простору гравцям Шахтаря, а у донеччан молоді та швидкі гравці, їм тільки це і треба було. При цьому "гірники" грали без шести основних гравців і здобули феноменальну перемогу. Молодці. Звичайно, в перерві Зідан спробував внести корективи, накрутив гравців, заміни зробив. Реал забив два голи, але провини Трубіна в них немає.

Тепер до Шахтаря приїде Інтер. Але у італійців не така оборона, як у Реала. Вони свої ворота не відкриють. Крім того, італійці не так давно грали з Шахтарем, та й Інтер приїде до Києва, вже подивившись, як "гірники" розібралися з мадридцями. Думаю, нічия теж буде хорошим результатом.

Звичайно, Шахтарю можна боротися за вихід з групи. І якщо Динамо зосередиться на боротьбі за третє місце з Ференцварошем, то Шахтар може чіплятися за боротьбу з Інтером і Реалом, тому що в їхньому складі є молоді талановиті футболісти, а у Динамо таких хлопців поки немає", – цитує Йожефа Сабо Meta Ratings.

Нагадаємо, сенсаційна перемога над Реалом дозволила Шахтарю очолити групу B Ліги чемпіонів. Окрім мадриців, "гірникам" протистоятимуть Борусія М та Інтер.

Помаранчева революція у Мадриді: молодь рятує штаб Каштру, судоку для Реала і горе-експерти каналу Футбол