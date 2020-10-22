"В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки сделали настоящий футбольный подвиг!

Реал – Шахтер: InStat назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов

Это победа для всех наших болельщиков, для всех, кто в самое трудное время верит в команду! Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей Академии", – написал Палкин в Facebook.

Среди воспитанников донецкого клуба против мадридцев сыграли Трубин, Бондарь, Корниенко, Судаков и Вьюнник. Напомним, сенсационная победа над Реалом позволила Шахтеру возглавить группу B Лиги чемпионов. Кроме мадрицив, "горнякам" противостоять Боруссия М и Интер.

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