"Это был настоящий подвиг", – Палкин выделил 5 игроков Шахтера после победы над Реалом
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин присвятил результат матча против Реала (3:2) фанатам.
"В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки сделали настоящий футбольный подвиг!
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Это победа для всех наших болельщиков, для всех, кто в самое трудное время верит в команду! Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей Академии", – написал Палкин в Facebook.
Среди воспитанников донецкого клуба против мадридцев сыграли Трубин, Бондарь, Корниенко, Судаков и Вьюнник. Напомним, сенсационная победа над Реалом позволила Шахтеру возглавить группу B Лиги чемпионов. Кроме мадрицив, "горнякам" противостоять Боруссия М и Интер.
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