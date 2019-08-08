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Сабо: Мне стыдно за Цыганкова, он игрок класса Б

09:50 636 Читати українською
Сабо: Мне стыдно за Цыганкова, он игрок класса Б
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо неожиданно разнес лидера киевлян после матча квалификации Лиги чемпионов против Брюгге (0:1).

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"За Цыганкова мне было стыдно. Если бы я не знал, что это Цыганков, то сказал бы: "Слушайте, кого вы поставили?". Что с ним происходит? Возможно, зазнался? Не может быть, что он не готов.

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Виктор выходил уже несколько раз на замены после травмы и уже должен набрать форму давно.

Цыганков показал, что он игрок класса Б. Не может капитан так играть – недостаток за недостатком. Он должен показывать класс", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, ответный матч между Динамо и Брюгге состоится 13 августа, начало в 20:30.

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Теги
Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Йожеф Сабо Брюгге - Динамо Киев
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