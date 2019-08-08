Сабо: Мені соромно за Циганкова, він гравець класу Б

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо несподівано розніс лідера киян після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге (0:1).

"За Циганкова мені було соромно. Якби я не знав, що це Циганков, то сказав би: "Слухайте, кого ви поставили?". Що з ним відбувається? Можливо, зазнався? Не може бути, що він не готовий.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Віктор виходив вже кілька разів на заміни після травми і вже повинен набрати форму давно.

Циганков показав, що він гравець класу Б. Не може капітан так грати – брак за браком. Він повинен показувати клас", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч відповідь між Динамо та Брюгге відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге