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Сабо: Мені соромно за Циганкова, він гравець класу Б

09:49 4175 Читать на русском
Сабо: Мені соромно за Циганкова, він гравець класу Б
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо несподівано розніс лідера киян після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге (0:1).

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"За Циганкова мені було соромно. Якби я не знав, що це Циганков, то сказав би: "Слухайте, кого ви поставили?". Що з ним відбувається? Можливо, зазнався? Не може бути, що він не готовий.

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Віктор виходив вже кілька разів на заміни після травми і вже повинен набрати форму давно.

Циганков показав, що він гравець класу Б. Не може капітан так грати – брак за браком. Він повинен показувати клас", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч відповідь між Динамо та Брюгге відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Йожеф Сабо Брюгге - Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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