"Мы хотим защищаться немного интенсивнее и больше контролировать мяч. Важно отнестись к этому ответственно. Если мы понесёмся вперёд, то оголим тылы. Если мы прижмёмся к своим воротам, то в какой-то момент пропустим. Нам придётся проявить свои лучшие качества, чтобы сыграть лучший матч в сезоне", – приводит слова Розе портал RB Live.

Гвардиола озвучил амбициозную задачу Манчестер Сити перед матчем с РБ Лейпциг

Английский журналист спросил у Розе, соответствует ли Эрлинг Холанд футболу Пепа Гвардиолы.

"Я не понимаю, что вы имеете в виду. Он входит в список лучших "девяток" мира. Мне гораздо сложнее противостоять Ман Сити с Холандом в составе, чем без него. Пеп может использовать его как на острие, так и в оттяжке. Уверяю вас, через год он будет знать о футболе Пепа гораздо больше, чем сейчас. И он станет ещё лучше. Если Холанд вам не нужен, отправьте его ко мне! Хотя бы на десять матчей", – отметил Розе.

Матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг состоится во вторник, 14 марта. Первая встреча между этими командами завершилась вничью 1:1.

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