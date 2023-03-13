Гвардиола озвучил амбициозную задачу Манчестер Сити перед матчем с РБ Лейпциг
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу ответного матча против РБ Лейпциг в 1/8 финала самого престижного евротурнира.
"Очень важно бороться за трофеи. После международного перерыва мы все еще хотим играть в трех соревнованиях – наслаждаться Лигой чемпионов и Кубком Англии, быть близкими к Арсеналу в АПЛ.
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ЛЧ – отличный турнир. Играть против команд из других частей Европы, против команд не из Англии – особый момент. Отлично, что мы представляем наш клуб во всей Европе.
Когда я увидел жребий, то сказал, что РБ Лейпциг – действительно хорошая команда. Наполи, Реал, Ливерпуль тоже отличные, каждая команда на этой стадии имеет необходимые качества и сильные стороны.
Завтра перед фанатами мы должны навязать борьбу и выиграть игру. Надо просто победить, мы это и собираемся сделать", – заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Первый поединок между английской и германской командами завершился ничьей 1:1. Ответный матч состоится уже завтра, 14 марта, в 22:00.
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