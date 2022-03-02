Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды от участия в турнирах. Оказалось, что этот запрет не распространяется на арбитров из России. В конце концов, УЕФА не будет назначать на поединки их рефери, но мотивирует это решение исключительно проблемами с логистикой.

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"Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальных лиц матча. Но, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России пока не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", – сообщила пресс-служба УЕФА оккупантским СМИ.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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