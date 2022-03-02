Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення відсторони усі російські команди від участі в турнірах. Виявилося, що ця заборона не поширюється на арбітрів з Росії. Зрештою, УЄФА таки не буде призначати на поєдинки їхніх рефері, але мотивує це рішення виключно проблемами з логістикою.

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"Відсторонення, про яке було оголошено в понеділок, поширюється на російські команди і клуби, але не на офіційних осіб матчу. Але, враховуючи нинішні обставини і труднощі з виїздом росіян за кордон, офіційні особи матчів з Росії наразі не призначаються на ігри турнірів під егідою УЄФА", – повідомила прес-служба УЄФА окупантським ЗМІ.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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