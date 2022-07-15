Спортивний арбітражний суд у Лозанні став на бік добра і справедливості, офіційно відхиливши апеляції росіян.

Після початку повномасштабної війни в Україні УЄФА та ФІФА відсторонили росіян від усіх змагань під своєю егідою. У агресорів вистачило нахабства подати скаргу в CAS.

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Зеніт, Динамо, ЦСКА та Сочі намагалися вибороти в кабінетах право на участь у єврокубках, а РФС сподівався довести незаконність дискваліфікації збірної Росії. Апеляції росіян прогнозовано відхилені. Відповідне рішення CAS ухвалив 15 липня, про що повідомив на офіційному сайті установи.

"Російські збірні всіх вікових категорій та клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА та УЄФА залишаються чинними, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені.

ФІФА та УЄФА повинні були реагувати на ескалацію конфлікту. Поки такі непередбачувані та безпрецедентні обставини зберігаються, представники Росії не повинні брати участь у змаганнях.

Російські футбольні команди не несуть відповідальності за воєнні дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне та упорядковане проведення футбольних матчів для решти світу", – йдеться в офіційному рішенні.

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