Руководство российского футбола после исключения из турниров УЕФА хочет создать внутренний "аналог" Лиги чемпионов, сообщает Спорт-Экспресс.

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Базовая идея – возродить Кубок Премьер-лиги, который "прожил" ровно один розыгрыш в сезоне 2002/03. Принять участие в турнире смогут 16 представителей элитного дивизиона России со следующего сезона. Их поделят на 4 группы, а система жеребьевки слепо украдена в УЕФА. Первая корзина – 1-4 команда по итогам текущего чемпионата, вторая – 5-8 команда, третья – 9-12, четвертая – двое новичков, которые напрямую выйдут из ФНЛ, и победители двух стыковых пар между 13-14 местом Премьер- лиги и представителями ФНЛ.

Напомним, 2 мая УЕФА официально продлил бан российских клубов и сборных до конца сезона 2022/23.

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