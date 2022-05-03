Поединок 32-го тура Бундеслиги между Боруссией М и РБ Лейпциг россияне не смогли посмотреть из-за цензуры.

Немецкий футбол с первых дней полномасштабного вторжения России публично поддерживает Украину и устраивает акции: н а большинстве поединков присутствуют призывы остановить войну и сине-желтые флаги.

Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:1 – видео голов и обзор матча с участием визави сборной Украины

Но оккупантский телеканал "Матч ТВ" работает по указаниям верхушки и продолжает ретранслировать месседжи российской пропаганды. В начале встречи появилось сообщение, что "может быть использовано упоминание организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ".

А уже на второй минуте трансляцию прервали. Снова. Комментатор из страны-агрессора озвучил абсурдную причину: "К сожалению, наши немецкие коллеги считают, что фраза "спорт вне политики" больше не работает и для них это важнее. Поэтому наша трансляция сегодня завершается".

Встреча закончилась победой Борусии Менхенгладбах над РБ Лейпциг со счетом 3:1. Украина же ежедневно приближается к своей победе – над русскими войсками и режимом Путина.