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Роскошный трюк хавбека Лилля – финт дня в Лиге чемпионов

11:02 146 Читати українською
Роскошный трюк хавбека Лилля – финт дня в Лиге чемпионов
Именно тот момент Иконе / Reuters

Игра полузащитника Лилля Жонатана Иконе в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ против Валенсии (1:1) не осталась без внимания обозревателей УЕФА.

90+5’ Жонатан Иконе
 
Денис Черышев 63’
Муктар Диакаби 84’
63’ Денис Черышев
84’ Муктар Диакаби
90+5’ Жонатан Иконе

Стильный финт атакующего хавбека признали скиллом дня турнира. Об этом сообщает официальный твиттер Лиги чемпионов.

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Иконе на 90+5-й минуте получил пас от Андре в штрафной, магическим прикосновением пятой отыграл нескольких защитников, а затем мощно пробил под перекладину ворот Силлессена. Для 21-летнего француза этот гол стал премьерным в главном евротурнире.

Отметим, что Жонатан Иконе голом спас Лилль от поражения. "Доги" сумели вырвать ничью у испанской Валенсии.

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Лига чемпионов Жонатан Иконе Жонатан Иконе Лилль - Валенсия Лилль Лилль Футбольные финты
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