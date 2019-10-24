Роскошный трюк хавбека Лилля – финт дня в Лиге чемпионов

Именно тот момент Иконе / Reuters

Игра полузащитника Лилля Жонатана Иконе в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ против Валенсии (1:1) не осталась без внимания обозревателей УЕФА.

Стильный финт атакующего хавбека признали скиллом дня турнира. Об этом сообщает официальный твиттер Лиги чемпионов.

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Иконе на 90+5-й минуте получил пас от Андре в штрафной, магическим прикосновением пятой отыграл нескольких защитников, а затем мощно пробил под перекладину ворот Силлессена. Для 21-летнего француза этот гол стал премьерным в главном евротурнире.

Отметим, что Жонатан Иконе голом спас Лилль от поражения. "Доги" сумели вырвать ничью у испанской Валенсии.

This classy Jonathan Ikoné turn & finish wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/dBUN3D8CLT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

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