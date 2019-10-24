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Розкішний трюк хавбека Лілля – фінт дня у Лізі чемпіонів

11:02 562 Читать на русском
Розкішний трюк хавбека Лілля – фінт дня у Лізі чемпіонів
Саме той момент Іконе / Reuters

Гра півзахисника Лілля Жонатана Іконе у матчі 3-го туру групового етапу ЛЧ проти Валенсії (1:1) не залишилася поза увагою оглядачів УЄФА.

90+5’ Жонатан Іконе
 
Денис Черишев 63’
Муктар Діакабі 84’
63’ Денис Черишев
84’ Муктар Діакабі
90+5’ Жонатан Іконе

Стильний фінт атакувального хавбека визнали скіллом дня турніру. Про це повідомляє офіційний твіттер Ліги чемпіонів.

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Іконе на 90+5-й хвилині отримав пас від Андре в штрафному майданчику, магічним дотиком п'ятою відіграв кількох оборонців, а потім потужно пробив під поперечину воріт Сіллессена. Для 21-річного француза цей гол став прем'єрним у головному євротурнірі.

Відзначимо, що Жонатан Іконе голом врятував Лілль від поразки. "Доги" зуміли вирвати нічию в іспанської Валенсії.

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Теги
Ліга чемпіонів Жонатан Іконе Жонатан Іконе Лілль - Валенсія Лілль Лілль Футбольні фінти
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