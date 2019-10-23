Лига чемпионов: РБ Лейпциг в волевом стиле одолел Зенит, Челси дожал Аякс в эндшпиле

Состоялись еще два поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов: немецкий РБ Лейпциг и лондонский Челси одолели питерский Зенит и амстердамский Аякс соответственно.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа G

РБ Лейпциг – Зенит – 2:1

Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 – Ракицкий, 25

Группа H

Аякс – Челси – 0:1

Гол: Батшуаи, 86

Ракицкий в фирменном стиле забил РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

Лейпцигские "быки" владели территориальным преимуществом в первом тайме домашнего матча против Зенита, но оказалась в роли проигрывающей команды. На 25-й минуте кто-то из защитников РБ опрометчиво вынес мяч из штрафной, его подхватил Ярослав Ракицкий и пушечным выстрелом метров с 25-ти поразил угол ворот Гулачи. Отыгрались хозяева на старте второй половины игры. Более того, подопечные Юлиана Нагельсманна забили дважды в течение 10 минут. Сначала Конрад Лаймер выскочил один на один с кипером питерцев и спокойно пробил мимо него. А потом ассистент Лаймера Марсель Забитцер забил и сам – австриец принял передачу Клостермана почти на углу штрафной, а вторым касанием отправил мяч в дальнюю девятку по невероятной траектории – 2:1!

Значительно беднее на интересные события стал матч в Амстердаме. Аякс и Челси играли на равных, поочередно создавая полумоменты у ворот соперника. Вначале ближе к победе были "аяксиды". В частности, хозяева даже забили на 37-й минуте, когда Промес замкнул то ли удар, то ли прострел Зиеша. Однако, судейская бригада при помощи VAR отменила гол из-за минимального офсайда. Под занавес поединка активнее заиграл Челси. В конце концов, это дало свои плоды на 86-й минуте, когда сработала связка резервистов Пулишич-Батшуаи. Американец прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а бельгийский форвард с нескольких метров пробил в противоход Онана. Эта победа позволила "синим" догнать амстердамцев в турнирной таблице. У обеих команд по 6 очков после 3-х туров.

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