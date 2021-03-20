Gran Galà del Calcio оголосили Кріштіану Роналду найкращим футболістом турніру у сезоні 2019/20. У попередньому розіграші чемпіонату Італії португалець зіграв у 33-х поєдинках, в яких відзначився 31-м м'ячем та 6-ма асистами.

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Найкращою командою у попередньому сезоні визнана Аталанта, а її наставник Джан П'єро Гасперіні виграв у голосуванні за найкращого тренера. Нагадаємо, бергамаски фінішували третіми у минулорічному розіграші Серії А.

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