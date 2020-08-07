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Роналду радикально изменил прическу перед матчем ЛЧ против Лиона

06:00 - Читати українською
Роналду радикально изменил прическу перед матчем ЛЧ против Лиона
Сосредоточен Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил внести некоторые коррективы в свою прическу перед матчем 1/8 финала ЛЧ.

 

Роналду решил изменить длинные волосы на строгую короткую стрижку. Возможно, на фарт перед матчем против Лиона.

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Фото с новой прической звездный португалец опубликовал в своем Instagram. "Прекрасный турнир возвращается", – написал пятикратный обладатель Золотого мяча.

Напомним, ответный матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

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Feeling loved ️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Теги
Криштиану Криштиану Роналду Лига чемпионов Ювентус - Лион
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