Роналду радикально змінив зачіску перед матчем ЛЧ проти Ліона

Зірковий нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив внести деякі корективи у свій імідж перед матчем 1/8 фіналу ЛЧ.

Роналду вирішив змінити довге волосся на строгу коротку стрижку. Можливо, на фарт перед матчем проти Ліона.

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Фото з новою зачіскою зірковий португалець опублікував у своєму Instagram. "Прекрасний турнір повертається", – написав п'ятиразовий володар Золотого м'яча.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ювентусом та Ліоном відбудеться у п'ятницю, 7 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь французької команди.

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