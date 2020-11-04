В матче 3-го тура Лиги чемпионов против Ференцвароша со стартовых минут в составе Ювентуса на поле вышел португальский нападающий Криштиану Роналду.

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Этот сезон стал для 35-летнего форварда 18-м в престижном еврокубковом турнире, сообщает OptaJoe. Это вторая по продолжительности серия в истории ЛЧ.

Лучший результат по этому показателю только у экс-голкипера Реала и Порту Икера Касильяса – испанец сыграл в Лиге чемпионов 20 сезонов подряд (с сезона-1999/00 по сезон-2018/19).

Напомним, Роналду пропустил первые две игры текущего розыгрыша элитного турнира (против Динамо (2:0) и Барселоны (0:2)) через коронавирус. К слову, португалец выигрывал Лигу чемпионов пять раз.

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