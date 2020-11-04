Бывший защитник Ювентуса Паскуале Бруно (67 матчей за туринцев с 1987 по 1990 годы) раскритиковал Криштиану Роналду за отсутствие уважения к своему нынешнему месту работы.

Главная звезда туринцев якобы легкомысленно отнесся к адаптации на Апеннинах.

Ювентус объявил заявку на матч против Ференцвароша – Роналду впервые сыграет в текущем сезоне Лиги чемпионов

"Роналду – невежда. Он в Италии уже два года, но еще не научился разговаривать на нашем языке. Он постоянно говорит на испанском, чтобы что-то объяснить. Роналду не уважает ни своих партнеров, ни нас, итальянцев", – приводит слова Бруно Calciomercato со ссылкой на интервью Тікі Така.

Напомним, летом 2018-го Ювентус заплатил Реалу за Роналду более 100 млн евро. Вместе с туринцами форвард дважды стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

"Барселона ніколи не буде такою, як раніше": Дон Жуан у воротах – слава, трагічне затьмарення у фіналі і лист до сліз