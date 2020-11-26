Гол в ворота Ференцвароша в 4 туре ЛЧ стал для португальца юбилейным. Гонка с Лео Месси продолжается.

Месси и Роналду могут встретиться в ЛЧ / фото из открытых источников

Криштиану сравнял счет в поединке с командой Сергея Реброва. Этот гол стал для него 70-м в домашних матчах Лиги чемпионов. По этому показателю Роналду догнал Лео Месси – оба теперь являются рекордсменами турнира, информирует официальный Twitter УЕФА.

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Правда, аргентинец выступал и забивал исключительно за Барселону, а вот Роналду отличался в Лиге чемпионов за 3 команды – Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.

К слову, Роналду возглавляет общий зачет бомбардиров в истории ЛЧ. 35-летний португалец забил 132 гола. Месси серьезно отстает – "всего" 118. Легендарные форварды могут встретиться в 6 туре Лиги чемпионов – Барселона примет Ювентус на Камп Ноу. Обе команды уже обеспечили себе выход из группы.

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