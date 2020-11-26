Бавария победила Зальцбург в 4 туре Лиги чемпионов, а Роберт Левандовски записал в свой актив очередной забитый мяч. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Польский форвард открыл счет в конце первого тайма. Этот гол стал для Левандовски 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю Роберт догнал Рауля.

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Впереди остался только главный дуэт мира. Криштиану Роналду лидирует, забив 132 гола в самом престижном клубном турнире Европы. У Лионеля Месси 118 забитых мячей. Заметим, топ-5 замыкает форвард Реала Карим Бензема, у которого 67 голов.

К слову, Бавария обыграла Зальцбург в 4 туре ЛЧ со счетом 3:1. Действующий победитель Лиги чемпионов гарантировал себе выход в 1/8 финала.

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