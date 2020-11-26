Гол у ворота Ференцвароша в 4 турі ЛЧ став для португальця ювілейним. Перегони з Лео Мессі тривають.

Мессі та Роналду можуть зустрітися в ЛЧ / фото з відкритих джерел

Кріштіану зрівняв рахунок у поєдинку з командою Сергія Реброва. Цей гол став для нього 70-м у домашніх матчах Ліги чемпіонів. За цим показником Роналду наздогнав Лео Мессі – обоє тепер є рекордсменами турніру, інформує офіційний Twitter УЄФА.

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Щоправда, аргентинець виступав і забивав виключно за Барселону, а от Роналду відзначався у Лізі чемпіонів за 3 команди – Манчестер Юнайтед, Реал і Ювентус.

До слова, Роналду очолює загальний залік бомбардирів в історії ЛЧ. 35-річний португалець забив 132 голи. Мессі серйозно відстає – "лише" 118. Легендарні форварди можуть зустрітися в 6 турі Ліги чемпіонів – Барселона прийме Ювентус на Камп Ноу. Обидві команди вже забезпечили собі вихід з групи.

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