Роналду: Ожидал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в свой 35-й День рождения рассказал о воспоминании с детства и сравнил его с Лигой чемпионов.

"Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогим спиннингом, а с нитью, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что уже выиграл.

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Шестой финал Лиги чемпионов – это возможно. То, что я в Ювентусе, дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", – цитирует Роналду A Bola.

Напомним, португалец 5 раз поднимал над головой престижный клубный трофей. В нынешнем сезоне ЛЧ на Ювентус в плей-офф ожидает поединок с Лионом.

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