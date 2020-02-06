toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Роналду: Ожидал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

11:50 42 Читати українською
Роналду: Ожидал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в свой 35-й День рождения рассказал о воспоминании с детства и сравнил его с Лигой чемпионов.

"Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогим спиннингом, а с нитью, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что уже выиграл.

Роналду получил на День рождения роскошный подарок – реакция португальца бесценная

Шестой финал Лиги чемпионов – это возможно. То, что я в Ювентусе, дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", – цитирует Роналду A Bola.

Напомним, португалец 5 раз поднимал над головой престижный клубный трофей. В нынешнем сезоне ЛЧ на Ювентус в плей-офф ожидает поединок с Лионом.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів

blog_ava
Швед выбыл из заявки Селтика на плей-офф Лиги Европы – тренер объяснил суровый приговор для украинца
09:25
506
Теги
Италия Ювентус Ювентус Лига чемпионов Лига чемпионов 2019/20 Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
44
мин
Динамо Киев
16:00
Стрёмсгодсет
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук