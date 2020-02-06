Роналду: Очікував, що в 35 років буду рибалити на Мадейрі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду у свій 35-й День народження розповів про спогад з дитинства та порівняв його з Лігою чемпіонів.

"Коли я був маленький, то думав, що у 35 років я буду рибалити на Мадейрі. Але не з дорогим спінінгом, а з ниткою, намотаною на палець. Мені і в голову не могло прийти, що я буду грати в таких клубах і виграю те, що вже виграв.

Роналду отримав на День народження розкішний подарунок – реакція португальця безцінна

Шостий фінал Ліги чемпіонів – це можливо. Те, що я в Ювентусі, дає мені ще один шанс на цей титул. Ми знаємо, що це складний турнір, результат якого залежить від багатьох факторів, але я думаю, що ми можемо домогтися цього, тому що у нас хороша команда. Ми будемо рухатися крок за кроком", – цитує Роналду A Bola.

Нагадаємо, португалець 5 разів здіймав над головою найпрестижніший клубний трофей. У нинішньому сезоні ЛЧ на Ювентус у плей-офф очікує двобій з Ліоном.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів