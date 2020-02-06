Роналду получил на День рождения роскошный подарок – реакция португальца бесценная

Роналду с семьей / Фото из открытых источников

Похоже, девушка Криштиану весь год экономила, чтобы достойно поздравить форварда Ювентуса с Днем рождения.

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет, и хотя именинник почти весь день провел на тренировке Ювентуса, вечером форвард решил скромно отпраздновать событие в ресторане с любимой.

"С Днем рождения меня!" – Роналду иронично поздравил себя с 35-летием

На выходе из заведения на португальца ожидал сюрприз – Mercedes-Benz G-класса (Гелендеваген) перевязанный красной лентой от любимой Джорджины.

Судя по выражению Роналду, на свете все еще существуют вещи, которые могут его поразить.

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