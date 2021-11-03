Роналду забил в четвертом матче подряд за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, став первым игроком манкунианцев за 18 лет, которому покорилось это достижение, сообщает Opta. Рекордсменом остался Рууд ван Нистелрой, который в 2003 году забивал в 9 поединках подряд.

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Кроме этого, Криштиану стал самым возрастным бомбардиром МЮ в Лиге чемпионов – португалец забил дубль в ворота Аталанты в возрасте 36 лет и 270 дней.

Напомним, Роналду спас ничью для "красных дьяволов" в игре с Аталантой (2:2), забив решающий гол в компенсированное время.

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4 – Cristiano Ronaldo is the first player to score in four consecutive UEFA Champions League appearances for Manchester United since Ruud van Nistelrooy in April 2003 (in a run of nine). Striking. #ATAMUN pic.twitter.com/SbfaA9Il1e — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2021