Роналду оформил очередные бомбардирские достижения в Лиге чемпионов – жертвой стала Аталанта Малиновского
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал главным героем матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.
Роналду забил в четвертом матче подряд за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, став первым игроком манкунианцев за 18 лет, которому покорилось это достижение, сообщает Opta. Рекордсменом остался Рууд ван Нистелрой, который в 2003 году забивал в 9 поединках подряд.
Спасательный шедевр Роналду и детская ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2
Кроме этого, Криштиану стал самым возрастным бомбардиром МЮ в Лиге чемпионов – португалец забил дубль в ворота Аталанты в возрасте 36 лет и 270 дней.
Напомним, Роналду спас ничью для "красных дьяволов" в игре с Аталантой (2:2), забив решающий гол в компенсированное время.
Аталанта снова упустила победу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феерия Сапаты, Малиновский не сыграл впервые в сезоне