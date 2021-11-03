Роналду оформив чергові бомбардирські досягнення у Лізі чемпіонів – жертвою стала Аталанта Маліновського
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став головним героєм матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Роналду забив у четвертому матчі поспіль за Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів, ставши першим гравцем манкуніанців за 18 років, якому підкорилось це досягнення, інформує Opta. Рекордсменом же залишився Рууд ван Ністелрой, який у 2003 році забивав у 9 поєдинках поспіль.
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Окрім цього, Кріштіану став найвіковішим бомбардиром МЮ у Лізі чемпіонів – португалець забив дубль у ворота Аталанти у віці 36 років та 270 днів.
Нагадаємо, Роналду врятував нічию для "червоних дияволів" у грі з Аталантою (2:2), забивши вирішальний гол у компенсований час.
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