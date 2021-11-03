Роналду забив у четвертому матчі поспіль за Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів, ставши першим гравцем манкуніанців за 18 років, якому підкорилось це досягнення, інформує Opta. Рекордсменом же залишився Рууд ван Ністелрой, який у 2003 році забивав у 9 поєдинках поспіль.

Рятівний шедевр Роналду і дитяча помилка Де Хеа у відеоогляді матчу Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Окрім цього, Кріштіану став найвіковішим бомбардиром МЮ у Лізі чемпіонів – португалець забив дубль у ворота Аталанти у віці 36 років та 270 днів.

Нагадаємо, Роналду врятував нічию для "червоних дияволів" у грі з Аталантою (2:2), забивши вирішальний гол у компенсований час.

Аталанта знову втратила перемогу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феєрія Сапати, Маліновський не зіграв вперше у сезоні

4 – Cristiano Ronaldo is the first player to score in four consecutive UEFA Champions League appearances for Manchester United since Ruud van Nistelrooy in April 2003 (in a run of nine). Striking. #ATAMUN pic.twitter.com/SbfaA9Il1e — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2021