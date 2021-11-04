Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Пауло Дибала и Педру Гонсалвеш являются кандидатами на вышеупомянутую награду, сообщает пресс-служба самого престижного турнира Европы. Проголосовать за своего фаворита можно здесь .

Шедевр Бензема в ворота Шахтера претендует на самый красивый гол тура Лиги чемпионов

Форвард Манчестер Юнайтед оформил дубль в матче с Аталантой и спас команду от поражения. Нападающий Баварии отличился хет-триком в воротах Бенфики и одной голевой передачей. Представитель Ювентуса дважды забил и ассистировал в победном поединке с Зенитом, а вот хавбек Спортинга просто записал в свой актив дубль против Бешикташа.

К слову, следующий (пятый) тур Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 23-24 ноября.

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