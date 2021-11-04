Кріштіану Роналду, Роберт Лєвандовскі, Пауло Дибала і Педру Гонсалвеш є кандидатами на вищезгадану нагороду, повідомляє прес-служба найпрестижнішого турніру Європи. Проголосувати за свого фаворита можна тут.

Шедевр Бензема у ворота Шахтаря претендує на найкрасивіший гол туру Ліги чемпіонів

Форвард Манчестер Юнайтед оформив дубль в матчі з Аталантою, врятувавши команду від поразки. Нападник Баварії відзначився хет-триком у воротах Бенфіки й одною гольовою передачею. Представник Ювентуса двічі забив та раз асистував у переможному двобої із Зенітом, а от хавбек Спортінга просто записав у свій актив дубль проти Бешикташа.

До слова, наступний (п'ятий) тур Ліги чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 23-24 листопада.

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