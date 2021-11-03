Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не стримував емоцій після поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

"Ми віримо до кінця і зробимо все, щоб досягти своєї мети! Ми – "червоні дияволи", – написав Роналду в своєму Instagram.

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Нагадаємо, Кріштіану вчергове врятував Манчестер Юнайтед – цього разу дубль португальця дозволив манкуніанцям розписати нічию з Аталантою (2:2).

До слова, "червоні дияволи" наразі очолюють групу F з 7 очками в активі, а берамаски треті з 5 пунктами.

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