УЕФА не может игнорировать рынок, ставший самым активным в нынешнее межсезонье.

Европейский футбольный союз рассматривает вариант допуска арабских команд к турнирам под эгидой УЕФА, сообщает Сalciomercato.

"Сладкая месть": президент клуба Роналдо обольстил жену арбитра, который осудил команду –ласки пары попали на видео

Этим летом саудовский рынок наполнился звездами мирового масштаба – Фирмино, Кулибали, Милинкович-Савич и другие составили компанию Криштиану Роналду. УЕФА вынужден учитывать эти тенденции, чтобы сохранять или увеличивать фанатскую базу футбола.

Напомним, 2 года назад ведущие европейские клубы объединились в Суперлигу, но потерпели фиаско в борьбе против УЕФА.