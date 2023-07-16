Роналду и другие звезды могут выйти в ЛЧ через Саудовскую Аравию – безумный план УЕФА
16 июля 18:45 - Читати українською
УЕФА не может игнорировать рынок, ставший самым активным в нынешнее межсезонье.
Европейский футбольный союз рассматривает вариант допуска арабских команд к турнирам под эгидой УЕФА, сообщает Сalciomercato.
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Этим летом саудовский рынок наполнился звездами мирового масштаба – Фирмино, Кулибали, Милинкович-Савич и другие составили компанию Криштиану Роналду. УЕФА вынужден учитывать эти тенденции, чтобы сохранять или увеличивать фанатскую базу футбола.
Напомним, 2 года назад ведущие европейские клубы объединились в Суперлигу, но потерпели фиаско в борьбе против УЕФА.
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