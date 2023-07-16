Роналду та інші зірки можуть вийти в ЛЧ через Саудівську Аравію – божевільний план УЄФА
16 липня 18:41 - Читать на русском
УЄФА не може ігнорувати ринок, який став найактивінішим у нинішнє міжсезоння.
Європейський футбольний союз розглядає варіант допуску арабських команд до турнірів під егідою УЄФА, інформує Сalciomercato.
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Цього літа саудівський ринок наповнився зірками світового масштабу – Фірміно, Кулібалі, Мілінковіч-Савіч та інші склали компанію Кріштіану Роналду. УЄФА змушений зважати на ці тенденції, щоб зберігати або збільшувати фанатську базу футболу.
Нагадаємо, 2 роки тому провідні європейські клуби об'єдналися в Суперлігу, але зазнали фіаско у боротьбі проти УЄФА.
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