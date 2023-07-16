УЄФА не може ігнорувати ринок, який став найактивінішим у нинішнє міжсезоння.

Європейський футбольний союз розглядає варіант допуску арабських команд до турнірів під егідою УЄФА, інформує Сalciomercato.

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Цього літа саудівський ринок наповнився зірками світового масштабу – Фірміно, Кулібалі, Мілінковіч-Савіч та інші склали компанію Кріштіану Роналду. УЄФА змушений зважати на ці тенденції, щоб зберігати або збільшувати фанатську базу футболу.

Нагадаємо, 2 роки тому провідні європейські клуби об'єдналися в Суперлігу, але зазнали фіаско у боротьбі проти УЄФА.