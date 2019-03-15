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Роналду грозит дисквалификация на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

13:32 161 Читати українською
Роналду грозит дисквалификация на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Криштиану Роналду / Independent

Нападающий Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за жест в матче против Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Роналду может быть дисквалифицирован на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, информирует Goal.com.

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Нападающий оформил хет-трик в матче с Атлетико и после третьего забитого гола потроллил Симеоне, показав, у кого на самом деле "большие яйца". УЕФА этот жест не оценил и теперь португальцу грозит дисквалификация на матчи следующей стадии турнира.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, что Симеоне отделался денежным штрафом за аналогичный жест в первом матче между Атлетико и Ювентусом.

Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лига чемпионов Диего Симеоне Диего Симеоне
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