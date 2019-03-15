Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция – как это было

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов стартовала в 13:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.

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Жеребьевка четвертьфинала

Первым из корзины вытащили сенсационный Аякс, который встретится с Ювентусом!

Прошлогодний финалист Ливерпуль будет противостоять Порту.

Тоттенхэм сыграет с Манчестер Сити, а Барселона проэкзаменует МЮ Сульшера.

Жеребьевка полуфинала

Победитель пары Тоттенхэм – Манчестер Сити выходит на победителя пары Аякс – Ювентус.

Победитель Барса – МЮ выходит на пару Ливерпуль – Порту.

Провести жеребьевку помогает посол финала Лиги чемпионов Жулио Сезар.

Директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти напомнил, что впервые с 2009 года в 1/4 турнира попали сразу 4 английские клуба.

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DRAW TIME!



Find out who your team will face



#UCLdraw LIVE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 березня 2019 р.

Ведущий жеребьевки Педру Пинту рассказал, что на стадии 1/8 финала забивали почти 3 гола за матч.

Луиш Фигу и Жулио Сезар уже успели сделать совместное фото с кубком ЛЧ.

Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль беседует с бывшим спортдиром каталонцев Чики Бегиристайном, который сейчас представляет интересы Манчестер Сити.

Посетил жеребьевки и легендарный экс-форвард МЮ Энди Коул. Сейчас он работает послом "красных дьяволов".

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Кто участвует

В процедуре жеребьевки примут участие восемь команд, которые преодолели первую стадию плей-офф:

Аякс (Нидерланды)

Барселона (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Порту (Португалия)

Тоттенхэм (Англия)

Ювентус (Италия)

Регламент жеребьевки

Сеяных команд не было, клубы из одной страны могли встретиться друг с другом. Сразу после жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка 1/2 финала. Итак, все участники узнали собственный путь к решающему матчу.

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед не смогут провести домашние матчи в один день. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, которая финишировала в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это МЮ сыграет ответный матч на выезде.

Когда состоятся матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов

9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матчи

7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

1 июня: Финал на Ванда Метрополитано в Мадриде