Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция – как это было

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов стартовала в 13:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Жеребьевка четвертьфинала

Первым из корзины вытащили сенсационный Аякс, который встретится с Ювентусом!

Прошлогодний финалист Ливерпуль будет противостоять Порту.

Тоттенхэм сыграет с Манчестер Сити, а Барселона проэкзаменует МЮ Сульшера.

Жеребьевка полуфинала

Победитель пары Тоттенхэм – Манчестер Сити выходит на победителя пары Аякс – Ювентус.

Победитель Барса – МЮ выходит на пару Ливерпуль – Порту.

Here is the road to Madrid... #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3