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Роналду загрожує дискваліфікація на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

13:32 1466 Читать на русском
Роналду загрожує дискваліфікація на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду / Independent

Нападник Кріштіану Роналду може бути дискваліфікований за жест в матчі проти Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Роналду може бути дискваліфікований на чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, інформує Goal.com.

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Нападник оформив хет-трик у матчі з Атлетіко і після третього забитого голу потролив Сімеоне, показавши, в кого насправді "великі яйця". УЄФА цей жест не оцінив і тепер португальцю загрожує дискваліфікація на матчі наступної стадії турніру.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Сімеоне відбувся грошовим штрафом за аналогічний жест у першому матчі між Атлетіко та Ювентусом.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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