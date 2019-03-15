Роналду загрожує дискваліфікація на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Нападник Кріштіану Роналду може бути дискваліфікований за жест в матчі проти Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Роналду може бути дискваліфікований на чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, інформує Goal.com.

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Нападник оформив хет-трик у матчі з Атлетіко і після третього забитого голу потролив Сімеоне, показавши, в кого насправді "великі яйця". УЄФА цей жест не оцінив і тепер португальцю загрожує дискваліфікація на матчі наступної стадії турніру.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Сімеоне відбувся грошовим штрафом за аналогічний жест у першому матчі між Атлетіко та Ювентусом.