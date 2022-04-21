"Мбаппе играет очень хорошо. Он еще очень молод, но в то же время силен физически и быстрый. Приятно наблюдать за его игрой. Надеюсь, что он станет лучшим в мире и выиграет "Золотой мяч".

ПСЖ предлагает Мбаппе астрономическую заработную плату за два сезона – все, чтобы удержать француза

Мне бы хотелось сыграть с ним. Я считаю, что мы дополняем друг друга благодаря характеристикам. Мне всегда нравилось играть с быстрыми футболистами. Думаю, что мы бы хорошо поладили.

Мбаппе имеет все, чтобы добиться успеха в ПСЖ. В мое время такого не было, клуб очень вырос. Я хотел бы, чтобы он остался и выиграл ЛЧ. Увидеть, как лучшие игроки выступают в этой команде вместе и выиграют Лигу чемпионов – это было бы здорово", – цитирует Роналдиньо AS со ссылкой на Amazon Prime Video.

Напомним, 30 июня у Мбаппе завершается контракт с ПСЖ, а все предложения продлить соглашение форвард отклоняет. Главным претендентом на француза называют Реал.