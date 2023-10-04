Уже на 14-й минуте Жезус открыл счет, наказав Ланс за обрезку на своей половине. Впрочем, французы довольно быстро отыгрались. Райя неудачно вынес мяч и привел к атаке, которую Томассон завершил эффектным обводным ударом.

Арсенал потерпел поражение от Ланса – Зинченко подвел в решающем голе, Артета проигнорировал медиков и потерял лидера

На 69-й минуте сенсация довершилась. Зинченко тотально проиграл забег Франковски, который выкрутил подачу на Ваи – 2:1. Арсенал не смог реализовать ни один из своих моментов, потому пришлось мириться с первым поражением в сезоне.