Роковая неудача Зинченко в видеообзоре матча Ланс – Арсенал – 2:1
09:33 - Читати українською
Ланс сенсационно одолел Арсенал во 2-м туре группового этапа ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
25’ Адриен Томассон
69’ Элье Ваи
Габриэл Жезус 14’
14’ Габриэл Жезус
25’ Адриен Томассон
69’ Элье Ваи
Уже на 14-й минуте Жезус открыл счет, наказав Ланс за обрезку на своей половине. Впрочем, французы довольно быстро отыгрались. Райя неудачно вынес мяч и привел к атаке, которую Томассон завершил эффектным обводным ударом.
Арсенал потерпел поражение от Ланса – Зинченко подвел в решающем голе, Артета проигнорировал медиков и потерял лидера
На 69-й минуте сенсация довершилась. Зинченко тотально проиграл забег Франковски, который выкрутил подачу на Ваи – 2:1. Арсенал не смог реализовать ни один из своих моментов, потому пришлось мириться с первым поражением в сезоне.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter