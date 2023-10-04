Фатальна невдача Зінченка у відеоогляді матчу Ланс – Арсенал – 2:1
09:33 - Читать на русском
Ланс сенсаційно здолав Арсенал у 2 турі групового етапу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
25’ Адрієн Томассон
69’ Ельє Ваі
Габріел Жезус 14’
14’ Габріел Жезус
25’ Адрієн Томассон
69’ Ельє Ваі
Вже на 14-й хвилині Жезус відкрив рахунок, покаравши Ланс за обрізку на своїй половині. Втім, французи доволі швидко відігрались. Райя невдало виніс м'яч і призвів до атаки, яку Томассон завершив ефектним обвідним ударом.
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На 69-й хвилині сенсація довершилась. Зінченко тотально програв забіг Франковскі, який викрутив подачу на Ваі – 2:1. Арсенал не зміг реалізувати жоден зі своїх моментів, тому довелося миритися з першою поразкою в сезоні.
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