Вже на 14-й хвилині Жезус відкрив рахунок, покаравши Ланс за обрізку на своїй половині. Втім, французи доволі швидко відігрались. Райя невдало виніс м'яч і призвів до атаки, яку Томассон завершив ефектним обвідним ударом.

Арсенал зазнав поразки від Ланса – Зінченко підвів у вирішальному голі, Артета проігнорував медиків і втратив лідера

На 69-й хвилині сенсація довершилась. Зінченко тотально програв забіг Франковскі, який викрутив подачу на Ваі – 2:1. Арсенал не зміг реалізувати жоден зі своїх моментів, тому довелося миритися з першою поразкою в сезоні.