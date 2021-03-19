"Чем дальше вы продвигаетесь в этом турнире, тем сложнее становится. На этом этапе все команды действительно сильны, и Ливерпуль – один из самых сильных. Это будут две большие игры.

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Реал Мадрид против Ливерпуля – всегда большое противостояние игра с двумя самыми громкими именами в мировом футболе. Хорошо помню финал 2018 года в Киеве, болел за Реал! Это была особая и памятная игра", – цитирует Родриго официальный сайт УЕФА.

К слову, уже стала известна турнирная сетка на пути к решающему матчу текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале мадридцы сыграют против Ливерпуля, а в полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии Челси и Порту.

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